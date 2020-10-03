Степанакерт, , 01:25 — REGNUM Совместное заявление глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) о ситуации в регионе приветствуют в Нагорно-Карабахской республике (НКР), сообщило 2 октября министерство иностранных дел республики в своём Telegram-канале.

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Отмечается, что заявление содержит «решительное осуждение эскалации насилия в зоне азербайджано-карабахского конфликта и призыв к незамедлительному прекращению боевых действий».

В МИД НКР добавили, что применение силы в конфликте является недопустимым.

Напомним, днём 2 октября президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением, призвав стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь.

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