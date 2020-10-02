Сараево, , 21:45 — REGNUM 2 октября совет министров Совета Европы призвал власть в Боснии и Герцеговине выполнять требования Европейского суда по правам человека в Страсбурге и приветствовал инициативу подписания соглашения между ведущей хорватской и боснийской партиями «О внесении изменений в избирательный кодекс и конституцию». Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Орган Совета Европы, ответственный за исполнение приговоров ЕСПЧ, выразил озабоченность, поскольку власти и политические лидеры Боснии и Герцеговины еще не достигли консенсуса относительно содержания необходимых поправок, которые должны быть внесены в конституцию.

Сохранение существующей, по словам европейских министров, дискриминационной избирательной системы является нарушением требований Европейской конвенции по правам человека и нарушением обязательств Боснии и Герцеговины в качестве члена Совета Европы.

Речь идет о нескольких приговорах суда, наиболее известной из которых является дело Сейдича-Финца, которые подали в ЕСПЧ иск о том, что представители меньшинств в Боснии и Герцеговине не могут баллотироваться или избираться на высшие должности в государстве.