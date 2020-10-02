Джакарта, , 11:57 — REGNUM Министерство промышленности Индонезии продолжает стимулировать бизнес по переработке кофе, пострадавший за время пандемии, сообщает Antara.

«Национальная промышленность по переработке кофе является не только крупным игроком на внутреннем рынке, но также известна как глобальный игрок», — заявил министр промышленности Агус Гумиванг Картасасмита.

Министр промышленности отметил, что экспорт переработанных кофейных продуктов способствовал валютному доходу в 2019 году, который достиг 610,89 млн долларов США, что на 5,33% больше по сравнению с 2018 годом.

По словам министра, даже несмотря на то, что в разгар пандемии, в период с января по июнь 2020 года торговый баланс оставался положительным в размере 211,05 млн долларов США.

Провинция Бенкулу является одним из основных регионов производства кофе с объемом производства кофейных зерен 56,97 тысяч тонн в 2019 году.

Напомним, в 2019 году производство кофейных зерен в Индонезии достигло 729 тысяч тонн.

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