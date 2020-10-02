Москва, , 11:51 — REGNUM В настоящее время ведётся подготовка к встрече президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы РФ. Об этом 2 октября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Такая встреча готовится», — подтвердил официальный представитель Кремля.

Песков уточнил, что это будет «традиционная встреча, регулярное общение». При этом дату проведения мероприятия пресс-секретарь не назвал, пообещал сообщить об этом дополнительно.

Напомним, в середине сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи главы государства с лидерами думских фракций. Он не исключил, что мероприятие пройдет в первой декаде октября в формате видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, с лидерами думских фракций, а также со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным президент РФ Владимир Путин встречался в марте 2020 года. Тогда стороны обсуждали предложения по изменению Конституции РФ.

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