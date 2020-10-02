Брюссель, , 03:41 — REGNUM Евросоюз не стал вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко потому, что рискует потерять возможность ведения с ним диалога, заявил 2 октября президент Франции Эммануэль Макрон по итогам первого дня саммита ЕС.

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«Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум», — сказал он.

Макрон добавил, что персональные санкции против белорусского лидера могут быть введены в будущем. Он призвал Лукашенко «согласиться на диалог через ОБСЕ», а также пойти по пути установления доверия и освободить политических заключенных в Белоруссии.

Напомним, кризис в Белоруссии и введение санкций против чиновников в этой стране стали темами обсуждения на заседании Европейского совета в Бельгии. Ранее ИА REGNUM сообщило, что со 2 октября Евросоюз вводит санкции«за фальсификацию выборов и нарушение прав человека» против порядка 40 должностных лиц республики.

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