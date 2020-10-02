Загреб, , 01:33 — REGNUM На пресс-конференции 1 октября вице-президент американской корпорации «Lockheed Martin», занимающейся разработкой и производством истребителей F-16, Джей МакДоналд заявил, что Хорватия может ожидать от США очень выгодного предложения по приобретению своего последнего блока F-16, производство которого только началось. Если Хорватия примет это предложение, то, по его словам, она может ожидать поставку этих самолетов в первой половине 2020-х годов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Последний конкурс на приобретение самолетов для хорватской ВВС, который был приостановлен, прошел неудачно как для Хорватии, так и для «Lockheed Martin». Предложение нового блока F-16 70/72 было не по карману Хорватии, а «Lockheed Martin» тогда выступил против соглашения Хорватии и Израиля о закупке самолёта F-16 Barak и в конечном итоге отказался от контракта.