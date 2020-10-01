Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга пришла с проверкой в район, где только что, 1 октября, сменился глава администрации. Об этом ИА REGNUM сообщили в КСП.

Речь идет об Адмиралтейском районе, который, как стало сегодня известно, возглавил Сергей Оверчук, бывший первый замглавы Невского района.

Он сменил на посту Светлану Штукову, которая руководила Адмиралтейским районом Петербурга с 2014 года. Губернатор Александр Беглов поблагодарил ее за работу. Теперь она будет трудиться в Федеральном архивном агентстве.

Тем временем КСП проверит законность и результативность использования бюджетных средств и собственности Петербурга администрацией Адмиралтейского района, исследует финансово-хозяйственную деятельность чиновников и подведомственных учреждений с 2018 по 2020 год. Специалисты Контрольно-счетной палаты также дадут оценку реализации региональных проектов.

Руководить проверкой будет аудитор КСП Егор Бушев. Она продлится до конца ноября.

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