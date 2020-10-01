Киев, , 14:19 — REGNUM С 1 октября по 30 ноября 2020 года гражданам Украины для въезда в Болгарию потребуется свежая справка об отсутствии COVID-19. Об этом сообщило 30 сентября посольств Украины в Болгарии.

«Гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции — ИА REGNUM)», — сказано в документе.

Тест на коронавирус должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до пересечения границы, добавили в посольстве.

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Напомним, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине заявил о том, что к концу 2020 года суточное число выявленных заражений коронавирусом на Украине может достичь 9 тыс.

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