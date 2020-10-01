Киев, , 11:35 — REGNUM К концу года на Украине каждый день могут регистрировать более 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил 1 октября руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт в интервью телеканалу «Суспильне».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

По его словам, на Украине до сих пор продолжается массовое распространение коронавируса, поскольку только каждый четвёртый житель страны регулярно моет руки, а треть жителей Украины не сохраняют «социальную дистанцию» при посещении публичных мест.

«Если в декабре мы начнём фиксировать более 9 тыс. случаев в день, то я буду немного больше обеспокоен», — подчеркнул представитель ВОЗ.

Напомним, за минувшие сутки на Украине второй день подряд выявили более 4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине за сутки выявили 4069 случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Раде предложили начать переговоры с РФ о покупке вакцины от SARS-CoV-2