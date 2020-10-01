Гданьск, Польша, , 13:12 — REGNUM Мэр польского Гданьска Александра Дулькевич, представляющая оппозиционную «Гражданскую платформу», дала интервью Первому немецкому радио. Во время беседы политик заявила, что нынешняя Польша по уровню свободы похожа на Третий Рейх, а её мать часто плачет, утверждая, что «сейчас хуже, чем при коммунизме». Об этом передает Onet.pl.

Депутаты городского Собрания Гданьска от правящей в Польше партии «Право и справедливость» выразили возмущение словами мэра города. «Мэр Дулькевич решила сравнить Польшу с Третьим Рейхом и временами коммунизма. Я не понимаю, как у представителя руководства польского города есть совесть публично лгать о нашей стране, в том числе и за границей», — возмутился Кацпер Плавиньский, депутат Гданьского городского Собрания, на своей странице в социальных сетях.

Дулькевич стала градоначальницей в Гданьске более года назад. Всё это время она подвергается жесткой критике со стороны оппозиционных ей депутатов из партии «Право и справедливость», а также провластных журналистов. Они указывают, что новый мэр «отпустила город во имя общенациональной политической войны». Утверждается, что управляющая Гданьском гораздо охотнее занимается такими вопросами, как «спасение демократии в Польше», «борьба с разжиганием ненависти» и «борьбой с правительством, которое лишает нас свободы» вместо того чтобы заняться городскими проблемами.

Пресс-секретарь мэра оправдала слова Дулькевич тем, что они были вырваны из контекста, а сама градоначальница во время интервью немецкому радио справедливо возмутилась механизмами контроля действующей власти над государственными СМИ. Это, по её словам, также «возмущает миллионы поляков, мнение которых она и выразила».