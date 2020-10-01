Москва, , 12:05 — REGNUM Намерение властей Украины обращаться к президенту Белоруссии Александру Лукашенко только по имени и фамилии вызвало реакцию со стороны пользователей интернета. Соответствующую оценку граждане дали в комментариях 1 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Многие граждане моментально отразили подобное отношение официальной украинской власти на самой Украине. К примеру, они предложили властям Белоруссии в ответ называть президента Украины Владимира Зеленского артистом, намекая на его сценическую карьеру, которая предшествовала вступлению в должность главы государства.

«Надо Зеленского в новостях начать называть «заслуженный артист Украины». Это хотя бы правда», — пишет Андрей Ю.

Часть людей указала на тенденцию в мировой политике, согласно которой высказывания отдельных политиков становятся всё более и более вульгарными. Пользователи считают, что вскоре такая практика только укрепится.

«Это не должно удивлять уже. Байден Трампа щенком называет. Скоро по ходу все друг друга кличками называть начнут», — пишет пользователь Михаил.

Но отдельные граждане всё же попытались донести точку зрения, что нельзя на официальном государственном уровне нарушать базовые основы этикета и вежливости. По мнению людей, это выставляет Украину не в лучшем свете перед всем миром.

«Хотел бы я понять, как может Киев, обращаясь к простому гражданину, РБ решать межгосударственные вопросы. Придётся Зеленскому еще долго ждать решения своих проблем, пока не научится вежливости и этикету в международных делах. Здесь ему не 95-й квартал», — пишет Николай В.

Нашлись и те, кто припомнил главе Белоруссии его отношение к России и Украине до выборов президента республики 9 августа 2020 года. Как заметили пользователи, тогда Лукашенко довольно нелицеприятно отзывался о России и вёл себя в отношении с российской властью крайне деструктивно. В то же время президент Белоруссии тогда активно налаживал отношения с Украиной.

«Лукашенко по сути сам своими руками ломает стул аварийной посадки, а братья украинцы вместо помощи в трудное время втыкают гвозди в этот стул», написал пользователь под псевдонимом «В.В.В.».

Некоторые пользователи призвали не обращать внимание на деятельность властей Украины. По их мнению, стоит спокойно посещать разные страны и не держать в уме то, что об этом думают украинские политики.

«Приезжайте в Россию! Приезжайте в Белоруссию! Приезжайте в Германию! Приезжайте в любую страну! И не обращайте внимание на Украину!», — пишет Александр Д.

Напомним, 30 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальное обращение к президенту Украины Александру Лукашенко будет состоять только из его имени и фамилии.