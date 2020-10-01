Пхеньян, , 11:52 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 71-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В послании глава Северной Кореи подчеркнул, что приложит все возможные усилия для развития отношений между странами и вывода их на новый уровень, а также похвалил председателя КНР и отметил его достижения.

Кроме того, Ким Чен Ын высоко оценил веру китайского народа в председателя КНР и представителей Коммунистической партии Китая и акцентировал внимание на том, что «никакие вражеские силы не смогут помешать Китаю и его народу идти по намеченному пути».