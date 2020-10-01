Брюссель, , 11:01 — REGNUM Несмотря на препятствия со стороны Евросоюза, российский газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») будет достроен и начнет функционировать. Такое мнение 1 октября высказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Есть попытки привязать строительство этого газопровода к делу Навального, но при всем желании никакой связи между ними мне, например, найти не удается», — заявил он в интервью РИА Новости

Кроме того, Чижов напомнил, что «СП-2» является проектом, который сталкивается с препятствиями, и указал, что российские власти знают, кто делал и продолжает делать данные препятствия, а также как они были преодолены.

«До завершения строительства газопровода осталось совсем чуть-чуть», — сказал постпред РФ при ЕС и отметил, что «СП-2» достроят и он начнет функционировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября стало известно, что в правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «СП-2».