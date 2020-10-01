Ташкент, , 09:45 — REGNUM Министерство иностранных дел Узбекистана направило обращение российским властям с просьбой разрешить транзит 400 граждан республики, застрявших в Абхазии, сообщили в МИД Узбекистана.

Отмечается, что первая группа граждан отправится домой в октябре 2020 года. В эту группу войду уязвимые слои населения: беременные женщины, пожилые люди и дети. Остальные граждане вернутся по мере получения разрешения на проезд.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» планирует с 5 по 10 октября выполнить 15 вывозных авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.

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