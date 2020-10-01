Москва, , 08:18 — REGNUM Боевики незаконных вооруженных формирований, в том числе из Сирии и Ливии, переброшены в зону нагорно-карабахского конфликта для непосредственного участия в боях. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

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В МИД отметили, что располагают сведениями о переброске иностранных террористов и наемников в район Нагорного Карабаха. Подобные действия грозят не только усилить напряжённость в зоне конфликта, но и означают долговременные угрозы для безопасности всего региона.

«Глубоко озабочены этими процессами», — подчеркнули в Министерстве иностранных дел.

В МИД призвали руководство заинтересованных государств принять меры, чтобы не допустить использования наёмников в зоне конфликта, и немедленно вывести их оттуда.

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