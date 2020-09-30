Москва, , 18:46 — REGNUM В октябре в Госдуме запланировано проведение двух «правительственных часов». Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

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По его словам, 14 октября состоится «правительственный час» с участием главы Минтруда Антона Котякова, министр расскажет о ходе реализации послания президента РФ Федеральному Собранию и мерах социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции.

А 28 октября глава Минприроды Дмитрий Кобылкин выступит на тему «О ходе реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами».

Кроме того, отметил Жуков, до конца октября в трех чтениях предполагается принять законопроекты, внесенные в Госдуму президентом РФ в рамках реализации новых положений Конституции. Речь идет о законопроекте «О правительстве Российской Федерации», поправках в законы «О Конституционном суде РФ», «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», «О прокуратуре Российской Федерации», «О федеральной службе безопасности», «О внешней разведке», «О безопасности». Также планируется внести ряд изменений в законодательство, направленных на совершенствование регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.

«Все эти законопроекты мы планируем рассмотреть в трех чтениях до конца октября», — сообщил Жуков.