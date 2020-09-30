Москва, , 15:25 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с ландшафтными пожарами, Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.

Инициатива, внесенная в Госдуму депутатами «Справедливой России», дополняла законодательство новым понятием «ландшафтный (природный) пожар», под которым понимается пожар, материалом горения которого служит естественная или сельскохозяйственная растительность, а также ее остатки. Прописывались и меры борьбы с такими пожарами.

В комитете Госдумы по безопасности обратили внимание на то, что включение в законодательство проектируемого понятия «ландшафтный (природный) пожар» может привести к проблемам в правоприменительной практике, поскольку содержит в себе ряд юридически некорректных и законодательно не закрепленных терминов (естественная растительность, сельскохозяйственная растительность). Кроме того, само по себе закрепление понятия не позволит комплексно урегулировать вопросы пожарной безопасности на землях всех категорий.

Большинство депутатов согласились с позицией профильного комитета Госдумы.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ввести в законодательство понятие «ландшафтный пожар» и проработать меры борьбы с ними.