Белград, , 14:59 — REGNUM 30 сентября страны-члены ЕС не вносили изменений в список третьих стран, гражданам которых разрешён въезд в ЕС. Таким образом, ограничения на поездки в ЕС для граждан Сербии по-прежнему сохранятся в первой половине октября. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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В Совете ЕС подтвердили, что послы стран-членов на заседании 30 сентября в Брюсселе не стали пересматривать список тех стран, которым на основании эпидемиологической ситуации разрешен въезд на территорию ЕС.

Список из 11 стран не изменился с августа, и в Брюсселе отмечают, что это связано с нестабильной эпидемиологической ситуацией как на Западных Балканах, так и в ЕС, а также в мире.

Напомним, что спустя несколько месяцев после закрытия внешних границ ЕС, чтобы остановить распространение пандемии коронавируса, в июле был составлен список третьих стран, которым на основе эпидемиологической ситуации разрешается въезд в Шенгенскую зону. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Сербия была исключена из данного списка в середине июля.

В настоящее время въезд в ЕС разрешён гражданам Австралии, Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая.