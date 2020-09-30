Тбилиси, , 14:13 — REGNUM В правящей партии «Грузинская мечта» призвали своих сторонников не отвечать на провокации представителей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Текст обращения был размещен на сайте правящего политического объединения.

В «Грузинской мечте» отреагировали на конфликт в Марнеули края Нижняя Карталиния, где 29 сентября произошла массовая драка между сторонниками двух партий. Ответственность за конфликт в обращении возлагается на членов ЕНД.

В обращении отмечается, что представители оппозиционной партии якобы устроили потасовку сначала в районной администрации в Марнеули, а потом пьяными пришли в офис «Грузинской мечты», где конфликт продолжился.

«Видимо, «Национальное движение» встало на путь провокаций и насилия накануне выборов, что требует особой обдуманности, терпения и анализа. Мы призываем всех отнестись к их действиям с терпением и не отвечать физическим противостоянием», — говорится в обращении.

Стоит отметить, что в крае Нижняя Карталиния произошла серия конфликтов с участием представителей «Грузинской мечты» и ЕНД. Сообщается о пострадавших с обеих сторон.

Также трое неизвестных 30 сентября в Марнеули избили эксперта по проведению выборов, работающего с «Грузинской мечтой».

Напомним, в Грузии на 31 октября запланировано проведение парламентских выборов.