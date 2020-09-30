Афины , , 13:27 — REGNUM Внеочередной созыв Постоянного совета ОБСЕ для немедленного обсуждения нагорно-карабахской проблемы запросил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, сообщает 30 сентября Kathimerini.

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По информации МИД Греции, запланированный визит Никоса Дендиаса в Ереван неизбежен. Дендиас уверен, что эскалация напряженности в Нагорном Карабахе имеет серьезные последствия для региональной стабильности, и это мнение было подчеркнуто министром также на его недавней встрече с американским коллегой Майком Помпео.

Греческая инициатива направлена на проведение обсуждения в ОБСЕ с участием двух заинтересованных сторон и рассмотрение всех возможных способов деэскалации конфликта. Целью остается скорейшее возобновление переговоров в Минской группе по мирному урегулированию вопроса. Вышеупомянутое обращение в ОБСЕ связано с готовностью Греции внести свой вклад в усилия по немедленной деэскалации кризиса. Кроме того, в недавней беседе с армянским коллегой Дендиаса Зограбом Мнацаканяном были подтверждены тесные узы дружбы между Грецией и Арменией. Подчеркивается, что 1 октября состоится очередной разговор с Мнацаканяном в режиме телемоста, при этом официально заявлено, что Греция убеждена в том, что разрешение кризиса возможно только мирным путем, путем переговоров, а не с помощью оружия. Дендиас сообщил, что Греция сожалеет о любом вмешательстве третьих сторон, которое разжигает напряженность. «В этом контексте Турция должна воздерживаться от действий и заявлений, которые движутся в этом направлении», — заключил министр иностранных дел.