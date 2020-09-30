Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания призвала представителей участвующих в выборах партий прекратить применять насилие в отношении оппонентов. Данное заявление 30 сентября распространила пресс-служба ЦИК.

Жвания отреагировала на конфликт, который произошел 29 сентября в Марнеули края Нижняя Карталиния. По словам главы Центризбиркома, тогда пострадали член Марнеульской окружной избирательной комиссии и член его семьи, а также представители СМИ.

«Призываю воздерживаться от неэтичного поведения, насилия и использовать в отношениях цивилизованные формы», — говорится в заявлении Жвания.

Она подчеркнула, что ЦИК осуждает любое насилие и любые действия, которые мешают «демократическим избирательным процессам».

Стоит отметить, что в Нижней Карталинии произошла серия конфликтов с участием представителей правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

28 сентября в селе Нахидури Болнисского муниципалитета в драке между активистами пострадали два представителя правящей партии. 29 сентября — в ходе конфликта получили травмы два члена ЕНД. Стороны обвиняют оппонентов в агрессии.

Кроме того, неизвестные 30 сентября в Марнеули избили специалиста по проведению выборов, представляющего «Грузинскую мечту».

Напомним, в Грузии на 31 октября запланировано проведение парламентских выборов.

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