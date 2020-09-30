Минск, , 08:49 — REGNUM Арест мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, лидера оппозиционного белорусского движения «Страна для жизни» Сергея Тихановского, продлен ещё на два месяца. Об этом 30 сентября сообщает пресс-службе движения в своем Telegram-канале.

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«Сегодня стало известно, что Сергею Тихановскому, лидеру движения «Страна для жизни» добавили «сутки» — он получил дополнительно два месяц», — говорится в сообщении.

При этом, как утверждается в сообщении пресс-службы оппозиционной организации, по вопросу о продлении меры пресечения Тихановскому не проводилось заседания суда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственный комитет Белоруссии возбудил в отношении Тихановского дело по факту призывов к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов и по факту приготовления к массовым беспорядкам.