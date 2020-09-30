Каракас, , 03:36 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская Республика сможет противостоять США при любом победителе президентских выборов в этой стране. Это заявление он сделал на презентации закона по борьбе с последствиями американских санкций, которая транслировалась на его странице в социальной сети Twitter.

«Если на выборах победит Дональд Трамп, мы будем ему противостоять и победим, если победит Джозеф Байден, мы тоже сможем ему противостоять и победить», — заявил Мадуро, отметив, что он «всегда открыт к диалогу», но только при соблюдении принципа взаимоуважения.

По словам президента Венесуэлы, с 2014 по 2019 годы страна из-за санкций потеряла 99% валютных доходов.

«Спросите любую страну о том, что с ней станет, если в течение пяти лет она будет ежегодно недополучать $30 млрд». Николас Мадуро

По словам Мадуро, представляемый «антиблокадный закон» даст правительству республики полномочия по «защите венесуэльских активов внутри страны и за рубежом от кражи» и будет способствовать восстановлению национальной экономики. Законопроект теперь должна рассмотреть созванная по инициативе Мадуро в 2017 году Конституционной ассамблеи.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что США вводят санкции против компании American International Services, занимающейся денежными переводами на Кубу, для отвлечения своих граждан от внутренних американских проблем.

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