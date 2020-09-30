Загреб, , 03:24 — REGNUM 29 сентября в министерстве иностранных дел Хорватии заявили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет с официальным визитом в Хорватию 27 октября. Это будет первый визит российского министра иностранных дел России в Хорватию за последние 15 лет. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Лавров встретится со своим хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом и с президентом республики Хорватия Зораном Милановичем. Но о встрече Лаврова с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем пока ничего не известно.

Поводом для приезда министра иностранных дел России в Загреб является открытие нового здания посольства Российской Федерации. В ходе визита Лавров подпишет программу культурного сотрудничества и последний план консультаций между хорватским и российским МИД. Лавров должен был прибыть в Загреб в конце апреля, но пандемия коронавируса изменила первоначальный план и визит отложили, и теперь они по тем же причинам должны были начать программу параллельных мероприятий, которые планировались на весну, таких как конференция по сотрудничеству между ЕС и Россией.