Токио, , 19:29 — REGNUM Карлос Гон, бывший глава Nissan Motor, который бежал из Японии после обвинения в финансовых махинациях, 29 сентября заявил о намерении поддержать образование и экономику в Ливане. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Гон сделал это заявление в ответ на критику местными жителями его незначительного участия в поддержке страны, которая пострадала от экономического кризиса, а также от взрыва в Бейруте в начале августа. Он сказал о своём намерении на одной из редких пресс-конференций.

Гон, который сам провёл детство в Ливане, сказал, что хотел бы помогать стране. В частности, он намерен создавать рабочие места и поддерживать стартапы совместно с Университетом Святого Духа в Каслике.

В ходе пресс-конференции он отказался отвечать на какие-либо вопросы по поводу обвинений, касающихся компании Nissan.

Ранее Гон объяснял свой побег намерением избежать «сфальсифицированной» системы правосудия Японии и утверждал, что невиновен.

Правительство Японии запросило экстрадицию Гона через Интерпол. Однако в Ливане заявили, что выдача Гона Японии маловероятна. У Японии нет договора об экстрадиции с Ливаном.