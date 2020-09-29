Москва, , 18:23 — REGNUM Переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоялись сегодня, 29 сентября, в МИД РФ с каждой из сторон конфликта — с послом Армении и с послом Азербайджана.

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Как заявил журналистам азербайджанский посол в РФ Полад Бюльбюль оглы, он провёл встречу с заместителем российского министра иностранных Андреем Руденко и с первым заместителем главы МВД РФ Александром Горовым.

Бюльбюль оглы «Я знаю, что они встречались с моим армянским коллегой сегодня».

По словам Бюльбюль оглы, обсуждалась проблема возможных стычек выходцев из Азербайджана и из Армении, проживающих в России, из-за войны в Нагорном Карабахе. Азербайджанского дипломата попросили провести работу со своими диаспорами.

Бюльбюль оглы «Естественное желание российской стороны, чтобы на их территории был порядок, чтобы не было межнациональных конфликтов».

Азербайджанский дипломат заявил, что согласен с необходимостью предотвратить конфликты, которые могут вспыхнуть в России. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы азербайджанцы не устраивали стычек с армянами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в очередном витке войны между армянскими и азербайджанскими вооружёнными силами в Нагорном Карабахе применяется тяжёлая военная техника, есть потери среди военных.

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