Москва, 29 сентября 2020, 18:23 — REGNUM Переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе состоялись сегодня, 29 сентября, в МИД РФ с каждой из сторон конфликта — с послом Армении и с послом Азербайджана.
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Как заявил журналистам азербайджанский посол в РФ Полад Бюльбюль оглы, он провёл встречу с заместителем российского министра иностранных Андреем Руденко и с первым заместителем главы МВД РФ Александром Горовым.
По словам Бюльбюль оглы, обсуждалась проблема возможных стычек выходцев из Азербайджана и из Армении, проживающих в России, из-за войны в Нагорном Карабахе. Азербайджанского дипломата попросили провести работу со своими диаспорами.
Азербайджанский дипломат заявил, что согласен с необходимостью предотвратить конфликты, которые могут вспыхнуть в России. Он пообещал сделать всё возможное, чтобы азербайджанцы не устраивали стычек с армянами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в очередном витке войны между армянскими и азербайджанскими вооружёнными силами в Нагорном Карабахе применяется тяжёлая военная техника, есть потери среди военных.
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