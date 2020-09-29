Ереван, , 17:12 — REGNUM Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян обвинил Турцию в прямой агрессии. Об этом он сообщил 29 сентября на странице в Facebook.

«Турция осуществляет прямую агрессию против Армении», — написал Ованнисян.

Напомним, ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что турецкий беспилотник нанёс удар по армянскому городу Варденис.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные бои, в результате которых стороны несут ощутимые потери.

В Нагорно-Карабахской Республике и в Армении объявлено военное положение и начата мобилизация резервистов. Азербайджан также ввел военное положение в ряде городов и регионов республики, объявив о частичной мобилизации.

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