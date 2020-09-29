Москва, , 16:14 — REGNUM Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил об участии ЦРУ и Пентагона в подготовке провокаций в Белоруссии.

Об этом 29 сентября сообщает пресс-бюро СВР.

Подчёркивается, что СВР получила информацию о подготовке спецслужбами США резонансной провокации в Белоруссии.

По словам Сергея Нарышкина, США применяют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии. При этом всё более активизируются экстремистские элементы из числа националистов.

Кроме того, представители спецслужб США планируют втянуть в антиправительственные акции католические общины Белоруссии.

«По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ», — отметил Сергей Нарышкин.

«Это расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах», — пояснил он.

«США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии. В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов», — указано в заявлении Сергея Нарышкина, текст которого опубликовало пресс-бюро СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста белорусской «оппозиции» напрямую поддерживаются правительствами США и стран ЕС, лидеры «оппозиции» официально провозглашаются «законными властями» Белоруссии.

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