Минск, , 14:42 — REGNUM Незаконно приговорённый к 10 суткам административного ареста белорусский журналист польского телеканала «Белсат» Дмитрий Казакевич в ходе состоявшегося 28 сентября заседания суда Первомайского района Витебска получил извинения от судьи и прекращения дела за недоказанностью вины. Об этом в зале суда заявила судья Вероника Борисова.

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Казакевич получил 10 суток административного ареста за якобы участие в несанкционированном митинге в центре Витебска, состоявшемся 9 августа. В тот вечер после закрытия избирательных участков для голосования противники бессменного правления Александра Лукашенко вышли на массовые протестные манифестации («массовые беспорядки»). Корреспондента польского телеканала задержала милиция и доставила в ИВС.

Тогда суд Первомайского района Витебска в лице Михаила Юрченко наказал Дмитрия Казакевича, сообщает издание tut. by, 10 сутками административного ареста за нарушение части 1 статьи 23.34 КоАП. Из них журналист отбыл пять и, без объяснения причин, 14 августа был отпущен на свободу. За всё время задержаний Казакевич провел в ИВС почти 9 суток.

При пересмотре дела были заслушаны свидетельские показания трёх витебских журналистов, которые опровергли данные о местонахождении Казакевича и его поведении, положенные в основу решения судьи Юрченко. Однако гораздо больший резонанс вызвал допрос по вайберу свидетеля со стороны обвинения — контролёра в/ч 5524 Виталия Грудинского.

Военнослужащий не смог опознать Казакевича. Он также пояснил суду, что он и его коллеги из в/ч 5524 вечером 9 августа не задерживали людей в центре Витебска — только конвоировали, и приобщённые к делу документы с его фамилией ему не известны.

«Мы работали в группе конвоирования. То есть милиция задерживала граждан, приводила их к нам, а мы их только отвозили в ИВС или РОВД. Я лично в тот вечер конвоировал около 10 человек. Никаких документов на задержанных нам не передавали, протоколов административного задержания мы не составляли. Наша функция была только в одном — доставить людей в РОВД», — сказал Грудинский.

Он также заявил, что рапорт, который подписан его фамилией и в котором сообщается, что Казакевич скандировал лозунги, писал не он. «Это не мой рапорт. И подпись в нем — не моя», — сообщил военнослужащий в/ч 5524.

Он также опроверг составление протокола на Казакевича, заявив: «Нет, я ничего такого не составлял, почерк здесь не мой и подпись не моя».

Вероника Борисова после перерыва объявила о прекращении административного дела в отношении Казакевича не за отсутствием состава правонарушения, а за недоказанностью вины. Но более удивили журналиста беспрецедентные извинения судьи при признании его невиновным в нынешних политических обстоятельствах.

Напомним, ранее «Белорусская ассоциация журналистов» потребовала от председателя Следственного комитета Ивана Носкевича возбудить уголовное дело по факту массового воспрепятствования законной деятельности журналистов на акциях протеста 27 августа — тогда в нарушение законов Белоруссии было задержано около полусотни журналистов, в том числе аккредитованных зарубежных. Следком Белоруссии безосновательно отказал, сообщив, «что изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется».

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