Москва, , 14:27 — REGNUM Законопроект об охотничьем оружии и его передаче Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Прописывается, что общее количество приобретенного гражданином РФ охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия не должно превышать 10 единиц, спортивного огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия — 5 единиц, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия приобретенного в целях самообороны — 5 единиц, за исключением случаев, если перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования.

Проект закона обязывает владельцев оружия, подлежащего регистрации, при утрате такого оружия незамедлительно, но не позднее суток, сообщить об этом в территориальный орган Росгвардии или в органы внутренних дел по месту нахождения владельца оружия.

Одновременно предусматривается порядок передачи охотничьего оружия и патронов к нему гражданам, его ношения и использования для охоты. Гражданам, получившим в пользование охотничье оружие, запрещается транспортировка указанного оружия в отсутствие физического лица — собственника такого оружия либо уполномоченного представителя юрлица, передавшего указанное оружие.

Прописывается, что разрешение на ношение и использование оружия выдается гражданам РФ, достигшим 16 лет. Определяются перечни документов, прилагаемых к заявлению на получение разрешения (для граждан РФ, достигших 18 лет; для граждан РФ, не достигших указанного возраста; для граждан РФ, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции; для иностранных граждан).

Срок действия разрешения на ношение и использование оружия, выдаваемого гражданам РФ, составляет 5 лет.

Уточняется, что охотничий билет выдается физическим лицам, достигшим 18 лет, при этом этот возраст может быть снижен не более чем на два года по решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ.