Вильнюс, , 13:56 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном ее пригласили выступить перед парламентом Франции. Об этом 29 сентября сообщает агентство France-Presse.

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«Мы получили приглашение выступить перед французским парламентом, и мы его приняли», — приводит агентство слова экс-кандидата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для того, чтобы Белоруссия приняла посредничество от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в разрешении сложившейся в республике ситуации необходимо вести диалог с Россией.