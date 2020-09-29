Сеул, , 11:44 — REGNUM 29 сентября в Сеуле состоялась встреча глав МИД Южной Кореи и Великобритании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

По их словам, Кан Гён Хва и Доминик Рааб провели пятый стратегический диалог, в ходе которого обсудили региональные проблемы, включая ситуацию на Корейском полуострове и усилия по установлению мира на полуострове, а также сотрудничество в борьбе с коронавирусом, разработку вакцины, пути развития двусторонних отношений после выхода Британии из состава ЕС.

Известно, что это первый визит главы МИД Великобритании в Южную Корею с момента вступления в должность.

Отметим, что Южная Корея и Великобритания проводят платформу стратегического диалога на уровне министров иностранных дел с 2014 года с целью активизации двустороннего сотрудничества и обсуждения региональных и глобальных вопросов.