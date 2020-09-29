Москва, 29 сентября 2020, 11:36 — REGNUM Россия продолжит отстаивать правду о Второй мировой войне, её причинах и итогах. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в видеообращении к участникам VII Форума регионов Белоруссии и России.
Он подчеркнул, что в России никогда не забудут, как отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу от нацистов.
«Твёрдо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, ее причинах, итогах и уроках», — заявил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин объявил о рассекречивании документов о работе советских разведчиков в годы Великой Отечественной войны.
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