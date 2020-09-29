Цхинвал, , 11:24 — REGNUM Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев от лица законодательного органа осудил действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба парламента.

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«Парламент Южной Осетии выражает серьезную обеспокоенность, в связи с актом вооруженной агрессии против республики Арцах, предпринятый Азербайджаном 27 сентября 2020 года», — цитируют в пресс-службе спикера парламента.

Тадтаев отметил, что из-за полномасштабных военных действий Баку есть жертвы среди мирного населения. Он обвинил руководство Азербайджана в совершении «преступления против человечности».

Председатель парламента также призвал международное сообщество добиться прекращения кровопролития.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября произошло обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Боевые действия в регионе не прекращаются. С обеих сторон сообщают, что есть убитые, в том числе среди мирного населения.

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