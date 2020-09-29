Варшава, , 09:16 — REGNUM Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро резко отреагировал на открытое письмо с обеспокоенностью по поводу прав ЛГБТ в республике, которое подписало 50 иностранных послов и адресовало польскому руководству. Об этом сообщает Onet.pl.

«Нам не нужны такого рода советы и мнения иностранцев. Польша гарантирует всем, в том числе гомосексуалистам, полные права», — заявил Зёбро. По мнению министра юстиции, сейчас в Польше «высокий уровень демократии, и голоса всех поляков услышаны и учтены». Он также призвал послов и мировое сообщество уважать выбор польского народа, и не пытаться навязывать обществу идеологию и законы, в которых оно не заинтересовано.

«Мы будем защищать наши ценности, идентичность и традиции, на которых основана тысячелетняя история Польши», — сказал Зёбро. Глава минюста также подчеркнул, что ЛГБТ-группы «в последнее время проявляют крайнюю агрессивность в обществе» и «провокационно нападают на верующих — людей, которые молятся в церквях». По его словам, они также организуют «уличное непристойное поведение» или «нападения на противников абортов и защитников традиционных ценностей с использованием методов, связанных с физической силой».

Напомним, 27 сентября на сайтах иностранных посольств в Польше появилось открытое письмо, адресованное польским властям, с призывом обеспечить права и свободы представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Открытое письмо подписали послы Албании, Аргентины, Австралии, Австрии, Бельгии, Хорватии, Кипра, Черногории, Чехии, Дании, Доминиканской Республики, Финляндии, Франции, Греции, Испании, Нидерландов, Индии, Ирландии, Исландии, Израиля, Японии, Канады, Литвы, Люксембурга, Латвии, Северной Македонии, Мальты, Мексики, Германии, Норвегии, Новой Зеландии, Португалии, Южной Африки, Сан-Марино, Сербии, Словении, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Швеции, Украины, Венесуэлы, Великобритании и Италии.

Кроме того, свою подпись поставили главы представительства Европейской комиссии и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Польше, директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и директор Офиса Международной организации по делам беженцев.