Красноярск, , 07:51 — REGNUM Правоохранительные органы собираются проверить возможные связи лидеров «Церкви последнего завета» (ЦПЗ) с руководством Красноярского края.

Александр Усс Иван Шилов © ИА REGNUM

Сектанты построили в регионе десятки объектов, которые в том числе использовал губернатор края Александр Усс, передаёт «Коммерсантъ». По данным издания, в пресс-службе губернатора подтвердили, что глава региона знал отдельных членов ЦПЗ, «которых как высококлассных специалистов в области обработки древесины привлекали к строительству, в том числе для Универсиады». Однако то, что сектанты имели отношение к домам Усса в Красноярске и Подмосковье, в пресс-службе отрицают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курагинском районе Красноярского края 22 сентября провели спецоперацию по пресечению деятельности религиозной общины «Город Солнца» («Церковь последнего завета»). Руководителей секты Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова задержали. Они подозреваются в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми. Всех троих заключили под стражу до 22 ноября.

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«Ъ» уточняет, что создавшие несколько ИП и компаний сектанты занимались лесозаготовками и строительством элитного жилья из брёвен. Утверждается, что близким к ЦПЗ структурам достались контракты по обустройству объектов проводившейся в Красноярске в марте 2019 года Универсиады и строительству «заимок, в которых отдыхает красноярская элита и её гости». Одну из них (в Балахтинском районе края) «посещал губернатор Красноярского края Александр Усс, принимая в «замке» гостей из других регионов, в том числе из Москвы».

В пресс-службе губернатора и краевого правительства сообщили, что у Усса на территории Балахтинского района имеется задекларированный загородный дом. А заимка, о которой идёт речь выше, принадлежит его знакомым. При этом представители ЦПЗ «не имеют никакого отношения» к строительству загородного дома Усса в Балахтинском районе и дома в подмосковном посёлке Акулинино.

В пресс-службе утверждают, что никаких иных объектов, построенных членами общины Виссариона, в собственности губернатора также нет.

В управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края отметили, что Усс «знаком с отдельными жителями Курагинского района» края, которые, возможно, были представителями ЦПЗ, так как они «являются высококлассными специалистами в области обработки древесины», привлекались к обустройству парка Универсиады и других объектов.

Сам же Усс является ктитором Успенского монастыря в Красноярске, он награждён двумя орденами Русской православной церкви.

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