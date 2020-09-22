Москва, , 11:43 — REGNUM Задержанным в ходе специальной операции в Курагинском районе Красноярского края основателю и главе религиозной общины «Город Солнца» («Церковь последнего завета») Сергею Торопу (Виссариону), также его сподвижникам Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову следственные органы намерены предъявить обвинение по ч. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ. Об этом 22 сентября ИА REGNUM сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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Она уточнила, что их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

Также следствие будет настаивать на избрании всем трём задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, что, по данным следствия, Тороп, Редькин и Ведерников в период с 1991 и до момента задержания осуществляли руководство религиозным объединением — Курагинской местной религиозной организацией «Церковь последнего завета». Они привлекали средства граждан для собственных целей, применяя к последователям психологическое насилие.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная операция по пресечению деятельности этого незаконного религиозного объединения была проведена следователями Главного следственного управления СКР совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России на территории Курагинского района Красноярского края утром 22 сентября. В настоящее время в жилищах руководителей и участников секты проводятся обыски.