Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Ситуация в Йемене стала темой телефонных переговоров госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фарханом Аль Сауда, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Кроме того, стороны затронули тему соглашений об урегулировании отношений между ОАЭ и Израилем, а также между Израилем и Бахрейном.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября старший помощник главы МИД Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи назвал бомбардировки и военные нападения на Йемен и блокаду страны «бесчеловечными и противоречащими международному праву». Он также призвал мировое сообщество предотвратить военные нападения на эту арабскую республику.

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