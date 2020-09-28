Минск, , 23:15 — REGNUM Государственные СМИ Белоруссии тиражируют сообщения министерства внутренних дел республики, содержащие призывы к расправе над противниками правления Александра Лукашенко. В одном из таких сообщений содержится открытый призыв к убийствам.

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В распространённом 24 сентября ТГ-каналом МВД Белоруссии сообщении «Минчане массово жалуются на протестующих», которое затем неоднократно воспроизведено государственными телеканалами и другими СМИ, растиражировано по социальным сетям, собраны звонки жалующихся на оппозиционных манифестантов. Только на официальном канале МВД Белоруссии в YouTube это произведение пропагандистов собрало 62682 просмотра.

«Используют там резиновые пули против этих протестующих, там, я не знаю, светошумовые гранаты. Пускай используют боевые патроны! Ну, 7,62 «Калашников» — никто ж не отменял его! Пару выстрелов в башку — и всё, и все протрезвеют!», — внёс предложение гражданин через милицию.

Его публичное обращение к главе МВД Юрию Караеву и Александру Лукашенко пока остаётся без ответа. На это у МВД и президентской администрации есть почти две недели — согласно закону «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Напомним, сейчас генпрокуратура и следком Белоруссии преследуют оппозиционеров по статье 361 Уголовного Кодекса Белоруссии (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). УК республики также предусматривает ответственность за угрозу убийством (ст.186), за убийство при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 142), за убийство при превышении пределов необходимой обороны (ст. 143). УК Белоруссии предусматривает также ответственность за терроризм и экстремизм — включая соответствующие призывы и содействие такой деятельности.