Минск, , 19:55 — REGNUM Член оппозиционного Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии Максим Знак прекращает голодовку. Об этом 28 сентября заявили адвокат и супруга белорусского оппозиционера.

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Знак содержится в СИЗО №1 («Володарка»). Он является квалифицированным адвокатом и входил в избирательный штаб незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико (содержится в СИЗО КГБ).

После окончания президентской кампании Знак вошёл оппозиционный КС и 9 сентября был задержан, а затем и официально арестован. В день предъявления ему обвинения (18 сентября) по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь») Знак объявил голодовку, требуя обоснования столь тяжкого обвинения.

Следственный комитет Белоруссии 9 сентября заявлял: «Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Следком проинформировал также, что в отношении членов президиума КС Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По подозрению в совершении того же преступления был задержан адвокат Колесниковой — Илья Салей, а позже была задержана адвокат Колесниковой — Людмила Казак.

Защиту адвоката Максима Знака сейчас осуществляет адвокат Дмитрий Лаевский. Он пока на свободе.