Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Более 3,5 тыс. американских компаний за последние несколько недель приступили к оспариванию в Федеральном суде США по вопросам международной торговли повышения администрацией Дональда Трампа таможенных пошлин на китайские товары, которое бизнесмены считают незаконным. Об этом 28 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на соответствующие публикации в американских СМИ.

В числе «недовольных» политикой Белого дома находятся и такие крупные и известные корпорации, как Tesla, Ford, Target и другие. В исковом заявлении указывается, что американские власти, объявив о двух повышениях пошлин в сентябре 2018 и 2019 годов, проигнорировали предусмотренные законом административные процедуры, не предоставив сторонам возможностей для выражения своего мнения и не объяснив причин подобного решения. Отмечается, что речь идет о сумме, превышающей 300 млрд долларов, что привело к существенному повышению операционных расходов американских компаний, торгующих с Китаем. В частности, им пришлось дополнительно заплатить более 57 млрд долларов, часть которых легла бременем на потребителей.

Несмотря на некоторые признаки восстановления экономики США после пандемии, заявители считают, что пошлины на китайскую продукцию наносят вред американским предприятиям и мешают им вести борьбу с последствиями принятых правительством карантинных мер.