Москва, , 18:57 — REGNUM Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух из-за приближения к границе РФ на Балтийском море двух воздушных разведчиков НАТО, сообщает 28 сентября российский Национальный центр управления обороной.

Воздушные объекты были опознаны как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил их над акваторией Балтийского моря», — указано в сообщении Национального центра.

После того как иностранные самолеты-разведчики отвернули от госграницы, российский истребитель вернулся на свою базу.

Весь полет российского истребителя проходил в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркивают российские военные.

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