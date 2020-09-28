Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил за работу уже бывшую главу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлию Аблец. Об этом 28 сентября сообщили в Смольном.

Юлию Аблец наградили грамотой губернатора Петербурга «за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу». Беглов подчеркнул, что она с января 2019 года успела многое сделать.

«Особенно хотел бы отметить успехи в развитии волонтерского движения, налаживании эффективной коммуникации и обратной связи с молодежными и некоммерческими организациями», — сказал губернатор.

Юлия Аблец, победительница конкурса «Лидеры России», в должности председателя комитета проработала менее двух лет. С 30 сентября она отправится трудиться заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы», где будет отвечать за кадровую политику.

Это возглавляемая экс-сотрудником администрации президента организация получает финансирование из бюджета, чтобы создавать в субъектах Федерации «центры управления регионами» и переводить общение граждан с чиновниками в онлайн, отслеживая недовольство пользователей в соцсетях.

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