Москва, , 14:56 — REGNUM Совет Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ поддерживает призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к Азербайджану и Армении немедленно прекратить бои и вернуться к переговорам. Об этом говорится в распространенном заявлении спикера Совфеда, председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ Валентины Матвиенко.

«Мы поддерживаем призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к Азербайджану и Армении немедленно прекратить бои и вернуться к переговорам. Призываем все ответственные мировые силы воздержаться от любых форм вмешательства в этот конфликт, отстаивая линию международного сообщества на безусловный приоритет прекращения боевых действий и возвращения к переговорному процессу в формате Минской группы ОБСЕ», — говорится в заявлении.

В своем качестве сопредседателя этой группы Россия, конечно же, готова и в эти непростые дни оказать все возможное содействие Азербайджану и Армении в поиске путей мирного урегулирования спорных вопросов, в том числе — с задействованием возможностей парламентской дипломатии, отмечается в документе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, столкновения между странами на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжились утром 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации, обе страны объявили военную мобилизацию.

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