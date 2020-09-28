Москва, , 13:44 — REGNUM Мировое сообщество должно выработать универсальный международный «кодекс поведения» в киберсфере для сохранения устойчивого социально-экономического и научно-технического развития. Об этом 28 сентября говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для журнала «Внешнеэкономические связи».

Как отметил глава МИД РФ, пандемия коронавируса вынудила государства мира усилить перевод многих аспектов жизни в цифровую сферу, однако в последней, в свою очередь, наблюдается «киберпандемия», где посягают уже не только на частную жизнь обычных граждан, но и на государственные институты, международные организации и т.д.

Также, как пишет Лавров, информационно-коммуникационные технологии прямо используются для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, а ряд стран уже заявляет о своем праве нанесения превентивных киберударов по потенциальным противникам, включая объектам критической инфраструктуры последних.

«Таким образом, в отсутствие универсального международного «кодекса поведения» в киберсфере устойчивое социально-экономическое и научно-техническое развитие всех без исключения стран становится уязвимым», — отмечает в своей статье российский министр.

Кроме того, он предупреждает, что в случае, если такой кодекс не будет создан, человечество может оказаться в ситуации опасной масштабной конфронтации в онлайн-пространстве и этот конфликт невозможно будет удержать в локальных рамках, из-за «трансграничности современных средств коммуникаций и взаимозависимости национальных экономик».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что мировая экономика к 2022 году может потерять от кибератак сумму в $8 трлн.