Москва, 28 сентября 2020, 13:36 — REGNUM Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть прекращены, а сам конфликт должен перейти в политико-дипломатическое русло. Такое мнение 28 сентября высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля отметил, что в администрации российского лидера продолжают очень внимательно следить за ситуацией. Также, по его словам, с первых часов возобновления военных действий министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был в контакте с коллегами из Армении и Азербайджана. Кроме того, президент России Владимир Путин по инициативе армянской стороны переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Песков назвал ситуацию на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха «чрезвычайным обострением», а также «причиной серьёзного беспокойства» как Москвы, так и других стран.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди гражданского населения.