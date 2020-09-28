Кейптаун, , 12:20 — REGNUM Президент ЮАР объявил выговор министру обороны страны Нозививе Маписа-Нкакуле и снизил ей зарплату на три месяца за то, что она доставила делегацию в Зимбабве на военном самолете. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на постановление администрации президента.

В оппозиционной партии «Демократический альянс» Маписе-Нкакуле обвинили в злоупотреблении государственными ресурсами, когда она доставила делегацию, состоящую из членов правящей парти Африканский национальный конгресс (АНК), в Харару в сентябре.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что решение министра позволить делегации, которая направлялась в Зимбабве по личным делам, присоединиться к ней в полете, было «ошибкой».

В заявлении также говорилось, что президент Сирил Рамафоса сообщил Маписе-Нкакуле в письме, что произошедшее не соответствует ее обязанностям в качестве министра.

Ей был объявлен формальный выговор, и с ноября ей было назначено «снижение жалованья» на три месяца. Она также должна будет убедиться, что АНК возместит государству расходы на перелет, добавил президент.