Москва, , 12:06 — REGNUM Россия, если она хочет жить, должна кардинально менять образ существования, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Кургинян задал элите и народу России два вопроса: действительно ли сейчас стоит вопрос о жизни и смерти нашей страны и хочет ли наша страна жить.

«Если вопрос жизни и смерти стоит не в риторике, а в действительности, то все, о чем мы говорим, — мелко. И все, что обсуждает элита, — мелко! Конечно, может, мы не хотим жить, но это странно. А если мы хотим жить и речь идет о войне, то все к чертям собачьим менять надо: тип экономики, финансов, инфраструктуры, армии, политики и всего остального. И если мы это не сделаем до того, как начнется критический период, то мы повторим судьбу Российской империи, а не Советского Союза», — заявил Кургинян.

От также заявил, что критический период начнется примерно через два с половиной года.