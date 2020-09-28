Киев, , 11:49 — REGNUM Украина разрешила иностранцам въезжать на территорию страны. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщило 28 сентября информационное агентство «Укринформ».

"С 27 августа и по 28 сентября фактически действовал запрет на въезд… только были чётко определены категории иностранных граждан, которые могли попасть на территорию нашей страны. Этой ночью, с 00:00 часов, данная норма прекратила действовать», — рассказал он.

Напомним, запрет на въезд был введён из-за пандемии коронавируса. Из-за него на границе Украины собрались ортодоксальные иудеи, которые хотели попасть в украинский город Умань, чтобы отпраздновать еврейский Новый год.

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