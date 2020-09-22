Киев, , 13:24 — REGNUM Украинские пограничники задержали 11 паломников-хасидов, которые пытались пересечь государственную границу в обход установленным контрольно-пропускным пунктам.

Задержание паломников-хасидов Dpsu.gov.ua

Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно источнику, возлегосударственной границы пограничники обнаружили микроавтобус «Мерседес Спринтер», в котором 35-летний гражданин Украины перевозил 11 иностранцев (10 граждан Израиля и 1 гражданин Франции), не имеющих при себе документов. Все иностранцы, подчеркивает ведомство, нарушили правила пребывания на Украине.

В сообщении отмечается, что иностранцы заявили, что разыскивают возле границы некое старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где они ранее проживали.

Предполагается, что всех иностранцев принудительно вернут домой, а кроме того — из-за нарушения иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

ИА REGNUM напоминает, что ежегодное паломничество хасидов в украинский город Умань (Черкасская область) в этом году не состоялось из-за решения правительства Украины запретить доступ иностранцев в страну до конца сентября из-за ситуации с коронавирусом. Более тысячи хасидов пытались прорваться на Украину через границу с Белоруссией, что привело с серьезному политическому конфликту Киева и Минска.